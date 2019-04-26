葉望輝與賴清德對談 民間友人還有這位…

2019-04-26 23:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕美國在台協會（AIT）在台南創意中心舉辦美台關係法立法40週年紀念特展，今（26）日前行政院長賴清德與美國前副總統錢尼（Dick Cheney）的副國安顧問葉望輝（Stephen J.Yates），相約參觀特展之外，兩人也在中心2樓舉行對談，就台海兩岸及台美關係發展交換意見，現場與會者還有李登輝辦公室主任王燕軍，他低調現身靜靜聆聽，避開大批媒體鏡頭。

葉望輝曾來台灣宣教，結識台灣在地許多朋友機緣，他曾任美國愛達荷州共和黨主席、前副總統錢尼的副國家安全顧問，向來也是友台的美籍政治人物。退休後，2018年8月擔任台灣網路媒體《讀報》專欄作家，持續關懷台美關係發展。

據了解，王燕軍也是葉望輝的民間友人，這次陪同南下行程，為避免外界多作聯想，賴清德與葉望輝接受媒體公開採訪時，他隱身一旁未驚動媒體目光，賴清德與葉望輝在台南創意中心2樓對談時，多數媒體已離開，他才悄悄低調現身，亦未驚動其他現場與會來賓。

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