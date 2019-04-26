「政治淫婦、後宮干政」 尤美女批評吳郭：無知！

2019-04-26 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委尤美女今（26）發文指出，吳祥輝批總統蔡英文「政治淫婦」、「公開政治通姦者」，總統參選人郭台銘以「後宮」比喻其妻曾馨瑩，都是在歧視和汙衊女性，顯示對女性參政的不信任。尤指出，國際上有許多傑出的女性政治領袖，吳郭的言論不但凸顯無知，也否定多數台灣人，甚至國際社會早就認可的成果。

尤美女今天發臉書表示，她長期推動公、私領域的婦女權益保障，而在公領域的婦女參政上，從1996年遇害的民進黨前婦女部主任彭婉如在黨內推動「婦女參政4分之1保障條款」，到後來改為「3分之1性別比例原則」，都是為了促進性別均勢，實踐性別正義。

文中指出，台灣2000年誕生首位女性副總統，16年後誕生女性總統，這期間女性參政者和文官數量也持續成長；女性在政策上展現女力，也在社會各領域和角落付出，撐起台灣的社會與經濟。

尤美女說，台灣有許多優秀的女性政治人物，各國也有許多傑出政治女領袖，包括德國總理梅克爾、英國首相梅伊、紐西蘭總理阿爾登等人；她認為，女性參政讓政治領域增添女性觀點，而吳祥輝和郭台銘卻否定多數台灣人，甚至國際社會早已認可的成果，出此言論只凸顯他們的無知，引發社會大眾撻伐。

網友們回應，「性平教育真的不能再等了」、「因為害怕自己比不過別人只好用些低俗的字眼羞辱他人，好顯得自己看起來高一等，懦夫」。

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