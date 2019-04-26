陳其邁曝23年前帥照 網友笑像這位台語歌手

2019-04-26 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕一年一度由民間團體主辦的廢核大遊行明（27日）登場，屆時，民進黨也將動員參與。行政院副院長陳其邁今（26日）在臉書發文，強調政院會落實2025非核家園的政策目標：核一、核二、核三不進行延役，核四不重啟。此外，他也秀出自己23年前的年輕照片，被不少網友笑稱長得像是台語歌手陳雷。

陳其邁指出，今天是車諾比核災事件33週年，他代表院長蘇貞昌，與台灣環境保護聯盟、綠色消費者基金會、媽媽監督核電聯盟等老戰友們見面，「2019年的現在，23年後台灣仍在邁向非核家園的道路上持續努力。」此外，他也附上1996年時，曾和施信民、廖彬良、林俊義及張武修等人前往烏克蘭車諾比考察的照片。

陳其邁指出，今天見面時，大家針對廢核統整出「3大訴求」，首先，須加強核電廠核安管制，改善能源管理，促進再生能源發展；再來，要加強非核家園教育與推廣；最後，是支持「廢核再生」公投及「反核廢」。

此外，空汙方面，他表示，政府目前沒有新擴建燃煤機組的規劃，燃煤機組除役後也會改為燃氣機組，加強空汙防制設備，空氣品質不良時期配合降載，預估於2025年整體電力系統空汙排放將可較2017年大幅減少45％。

最後，他強調，政院會持續推動能源轉型，規劃2025年再生能源占比要達20％，離岸風電及太陽光電是重要發展主軸，並秉持「穩定供電，減少空汙、合理電價」的原則，達成非核家園的目標。

陳其邁臉書：

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