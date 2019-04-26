中國官媒耍幼稚拿這諷小英 綠委酸：謝謝讓台灣充滿正能量

2019-04-26 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前在脫口秀節目透露，「搞政治」是母親最不喜歡她做的三件事之一，也是唯一一件她沒聽媽媽的話，沒想到這句感性對話卻被中國官媒《環球網》拿來酸言酸語，用網友的話來諷刺蔡總統「你該聽話了」。對此，民進黨立委何志偉則回酸，感謝《環球網》報導這則事件，「讓台灣充滿正能量」。

蔡總統日前上脫口秀節目《博恩夜夜秀》接受訪問，主持人博恩詢問「媽媽最不喜歡你做的3件事。」蔡總統則回答「抽菸、喝酒、搞政治！」主持人笑稱：「所以總統沒有聽媽媽的話」，蔡總統回應「顯然是沒有，但是不抽菸是對的」。

沒想到這番溫馨的發言卻被《環球網》拿來酸言酸語，引述網友留言諷刺蔡總統「你該聽話了」，還趁機大肆批評蔡總統的兩岸主張。據《三立新聞網》報導，對此，何志偉則酸《環球網》小編「可以下去領500了」，並強調沒有民主素養的國家，根本無法理解民主的真諦，「請你們盡情享受極為有限，卻自以為是的言論自由」。

最後何志偉也諷刺地說，感謝《環球網》報導這則事件幫忙高調，「讓台灣充滿正能量」。

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