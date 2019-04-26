朱立倫宜蘭種田 稱國民黨初選好過英德大戰爛牌

2019-04-26 11:14

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕前新北市長朱立倫今到宜蘭，與青農一起種田、插秧；朱受訪時被問到國民黨初選問題時指出，國民黨現在還握有一手好牌，比民進黨的「英德」大戰一手爛牌好，他強調，國民黨初選要演家庭大戲，比好不比爛，勝選最重要。

談到黨內不少民代表示，被韓粉攻擊，朱立倫說，他一再強調，伸手不打自己人，國民黨要推出最好的候選人，國民黨是一個團隊，不能只靠一個人，大家要在一起，不管過去發生什麼事情，要互相包容，這樣才能團結在一起。

被問到總統蔡英文上週也到南方澳參拜，朱今日來是否要較勁？朱立倫表示，完全沒有要較勁，蔡總統既然到南方澳，應該要關心漁民跟漁權，漁民的漁權被日本、菲律賓等周邊國家影響非常大。

他表示，蔡總統最近很喜歡當「吵架王」，找國內的人吵架，碰到中國嗆聲比誰都大聲，碰到日本、菲律賓傷害台灣漁民漁權，就躲起來，總統如果要當「吵架王」，應該要幫漁民吵架，好好爭取漁權比較重要。

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