轉性了？質詢黃偉哲火力大減 謝龍介自爆「背後原因」

2019-04-26 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕台南市議員謝龍介過去因質詢前台南市長賴清德時砲火猛烈，打響知名度。不過，他25日質詢現任台南市長黃偉哲時，火力似乎不若以往，減弱了許多。對此，謝龍介在受訪時揭露原因說，因為這次是第一會期，要先聽新市長的市政規劃，日後才會開始強力監督；他也說，「賴清德第一會期，（謝龍介）也是這樣對他的」。

謝龍介25日質詢時，向黃偉哲抱怨立委補選時發生的「文旦事件」，謝龍介認為，黃偉哲雖然有保持行政中立，但沒有為他說公道話。此外，謝龍介質詢時也提到，水果農產品最重要的是要有通路，建議市府應該派農業團及觀光局組團赴中國招商。他更直接邀約黃偉哲一起去中國賣農產，「我們一起去，約半年後，不要有意識形態，大家一起來共同打拚。」而黃偉哲事後也回應：「如果有機會去中國行銷台南的農產品，我願意！」

謝龍介有別於以往、不慍不火的質詢風格，讓媒體十分好奇，會後謝龍介針對此事受訪時。也給出答案：「因為這是第一個會期」。謝龍介說，自己第一個會期都是「以禮相待」，當時賴清德的第一個會期他（謝）也是這樣，會先聽聽市長的市政規劃，接下來再強力監督。

面對媒體訪問時，謝龍介也不吝稱讚黃偉哲，「看得出來，黃偉哲市長沒有很深的意識形態作祟，願意面對市場、城市的交流」，還說黃偉哲「理解到外交處境的艱困，又有誠意來面對」，所以自己第一個會期「先理解他的想法，後續再來看看他如何開源節流」。

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