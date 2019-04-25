轟韓國瑜留「笑柄」 董念台：根本不懂「江湖眉角」

2019-04-25 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恒旭認為鴻海集團董事長郭台銘宣布投入國民黨總統初選前，未事先告知市長韓國瑜，昨（25）日稱郭台銘「沒有義氣」。對此，「再生受刑人服務中心」社長董念台表示，單是這番話，就足以證明韓國瑜根本就不懂「江湖眉角」，且留下了一個「笑柄」！

董念台昨日在臉書發文，表示不知是不是「韓國瑜授意潘大局長」來喊冤「郭台銘不講義氣」？還是潘自以為是韓的「小弟」，竟然跑出來「鬼吼鬼叫」？

董念台說，以他「老江湖」的看法，郭是把韓當作自己人，再者，若是真要「打個招呼」，對朱立倫和王金平二人，是不是也要禮貌知會一聲？這算那門子的選舉？還是國民黨的「選舉文化」？況且韓並未宣布要「再登高峰」？郭台銘有必要向韓國瑜「報備」嗎？

董念台表示，此事「真是越玩越難看了」！他說，他始終認為，無論黑白兩道，都有起碼的「規矩」，潘恒旭站出來「嗆」郭台銘，這就犯了江湖大忌，因為潘恒旭在這個「局」，根本就不是個「咖」，如此地「幼稚」，只會讓人看笑話，更是汙辱了郭台銘。董念台說，即使日後韓真做了「大總統」，也是不可能獲得郭台銘的任何幫助，這樣對韓國瑜算是好事嗎？

董念台也批評韓國瑜日前發布的「五點聲明」，他認為，這聲明說明韓國瑜「非大器的人物」，分明就是「貪得無厭」，不知自己的「原始」理想，也讓許多人非常失望。

他還是希望韓國瑜能「忘了」選總統這事，主動宣佈日後「全心全力」為國民黨的總統、立委侯選人博命助選，只要國民黨再執政，方有機會為「台灣人」，真心真意地服務！

最後，董念台表示，若韓還是看不透，「我也就不再視他是一個『人物』了」！同時也說，此文已傳簡訊給韓國瑜、高雄市新聞局長王淺秋、潘恒旭3人，希望他們能夠重視。

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