不滿八大行業違規經營 柯文哲：法律訂出來要能遵守

2019-04-25 09:55

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲昨主持公安督導會報，不滿北市12家八大行業違規經營，還開在幼兒園旁邊，痛罵市府官員，還嗆說「我下班閒著也是閒著，就繞去看看」。柯文哲今早受訪被問到此事表示，法律制定應該是訂出來讓大家能夠遵守，若遵守不下去，也要做修改。

柯文哲說，法律一旦公布就要努力去執行，不能不做，但「你看那個違規，一看就根本不可能矯正，為什麼會讓它存在」，柯強調，一些違規事項要做根本的解決。

北市府昨下午召開公安督導會報，北市商業處報告統計，北市登記有案的八大行業共121家，今年2、3月總計查獲12家違規營業，因不符合土地使用分區管理自治條例，未取得許可證，會持續列管裁罰，也會輔導合法化經營。

當時柯文哲質疑，不符合土管，怎麼輔導都不會合法，根本就是浪費時間。柯還表示，過去商業處商業登記和都發局營業登記脫鉤，「我不同意」，這個國家根本就是睜眼說瞎話，北市府互相矛盾，「這不是大彎北段又來了嗎」，最後要商業處提供12家業者地址，「下班沒事就去看一下，看看到底是怎麼一回事。」

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