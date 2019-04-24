不是「拜託」的！ 謝長廷：就任代表就邀請柯P訪日

2019-04-24 20:08

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕對於台北市長柯文哲預定5月下旬訪日，市府幕僚對外指是「應駐日代表謝長廷之邀」，柯文哲面對媒體詢問時還說他是「被人家拜託的」，引發國內騷動，駐日代表謝長廷24日向本報表示，「我就任代表時就邀請了，六都市長他來最少」，間接否認柯P的「拜託說」。

不過，謝長廷也於臉書上貼文，表示他駐日後曾多次「建議」柯P訪日，這次可以實現，相當高興。謝長廷也強調，他在這裡是代表台灣不是代表政黨，縣市首長來訪都很歡迎，也都會服務，並不分黨派。

「台日觀光高峰論壇」於2008年在台北市首辦，隨後即由台日兩國輪流舉辦，是兩國觀光界一年一度的盛事，2017年在日本香川縣舉辦，台日兩國共有200多人與會，時任台中市長的林佳龍為宣傳台灣花博，是唯一參加的六都市長。

駐日台灣觀光協會表示，本屆的論壇也由國內統一發給各縣市政府邀請函，目前還在陸續報名中，還沒有進行最後統計。今年已經確定參加的為桃園市，原本預定由市長鄭文燦親自領軍，但因另有公務改派副市長代表出席。

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