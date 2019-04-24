桃園副市長李憲明、秘書長黃治峯 宣誓就職

2019-04-24 15:39

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天於市政會議主持副市長李憲明、秘書長黃治峯宣誓就職儀式；鄭文燦表示，李憲明、黃治峯都是資深文官，擁有豐富的政府部門服務經驗，也具有專業背景、與民眾溝通能力，桃園正處於發展轉型關鍵時刻，也希望借重長才，協助市府完成各項計畫及工作。

鄭文燦介紹李憲明時指出，李憲明擁有成功大學建築學系碩士學歷，在市府服務超過27年，歷任秘書長、水務局長、都發局長、交通局副局長等職務，未來則希望借重他在都市計畫、公共工程、建築規劃層面的專業能力，讓施政效能更上層樓。

至於黃治峯擁有中央大學土木工程碩士學歷，過去都在台北市政府工務局任職，歷任新工處長、水工處長、總工程司、副局長等職務，任內曾協助市長柯文哲完成許多政績，市府於2016年延攬返鄉服務，歷任工務局長、副秘書長等職務；鄭文燦強調，桃園正在推動多項重大建設，未來藉由黃治峯協助統合協調重大公共工程進度。

鄭文燦說，桃園正處於城市轉型關鍵時刻，他會全心全意投入市政工作，不會因為連任就放慢腳步，依然會勤跑第一線，希望能在桃園城市轉型過程中，交出漂亮成績單，在任期內逐步完成各項願景及計畫。

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