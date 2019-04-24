徐永明喊話「要選總統就先辭」柯文哲嘆：最好是都不要發生

2019-04-24 14:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨聲明表態2020立場，稱願承擔責任，但不會參加國民黨內初選，外界關注同樣被視為熱門人選的台北市長柯文哲動向。時代力量立委徐永明昨狠酸柯、韓「夭鬼假細禮」，想選總統的意願人盡皆知，要選總統就先辭市長。

柯文哲今天出席教育局活動後受訪，對此仍秉持近日打太極態說，這常常是這樣，「你講你的，我做我的」。

面對媒體追問會帶職參選還是辭市長？柯嘆一口氣說，「唉，最好是都不要發生，遇到再講吧」。

柯文哲上午出席教育局技職產學數位職人培育成果展後受訪，對於投入民進黨台南市第一選區立委初選的農委會前副主委李退之日前爆料，柯陣營年初曾跟他接觸，希望他以「白色力量」名義參選立委，並透露是某位環保界大老代表柯陣營。

柯聞此直呼「奇怪」，叫他把名字講出來好不好？「奇怪，環保界的大老，我哪有什麼環保界大老的朋友？」

對於徐永明呼籲要選總統的話先辭市長？柯文哲表示，這常常是這樣，「你講你的，我做我的」，媒體追問，帶職參選還是辭市長？柯嘆一口氣回，「唉，最好是都不要發生，遇到再講吧」。

柯也重申，深呼吸、放輕鬆，還是一樣，「不管你們怎麼叫，我都做我的事情」。至於怎麼看韓國瑜是不是應該先辭市長？柯認為，這就是困境嘛，「老實講，台灣真的不是一個正常的國家，很慘」。

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