韓國瑜稱「國防靠美國」 中國國台辦開口「攀關係」

2019-04-24 12:00

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國國台辦今天舉辦例行記者會，被問到高雄市長韓國瑜日前在美訪問時表示，「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國」的說法，國台辦發言人馬曉光表示，「兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，應該由家裡人商量著辦。」

馬曉光稱，「堅持『九二共識』是兩岸關係改善與發展的共同政治基礎，台獨分裂勢力及其活動是兩岸關係和平穩定的最大現實威脅。在堅持九二共識、反對台獨的基礎上推動兩岸關係和平發展，符合廣大台灣同胞的根本利益。」

馬曉光說，「兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，應該由家裡人商量著辦。希望包括台灣同胞在內的全體中華兒女順應歷史大勢，共擔民族大義，把民族命運牢牢掌握在自己手中，共創中華民族偉大復興的美好未來。

對於親民黨主席宋楚瑜率團訪問香港澳門進入兩地中聯辦，陸委會表示是「中共佈局消滅台主權」。對此，馬曉光表示，「宋楚瑜率團赴香港、澳門參訪，香港和澳門中聯辦的負責人分別與其會面，這是正常的交流。 民進黨當局進行歪曲誣衊，充分暴露其阻撓兩岸及港澳交流合作，損害同胞利益福祉的圖謀。」

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