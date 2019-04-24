遭週刊指涉入掏空誠美材 蘇震清受訪四度直呼「無妄之災」

2019-04-24 11:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委蘇震清遭週刊踢爆透過女助理當人頭買股票，涉嫌掏空誠美材公司、介入該公司經營權。蘇震清今早先是透過辦公室發出聲明否認報導內容，稍早更公開受訪，強調自己對週刊報導內容「完全不知情、也不了解」，更沒有能力介入誠美材的經營權之爭；蘇震清在受訪時四度提及這是場「無妄之災」，並強調對週刊報導提出嚴正抗議，將保留法律追訴權。

連續三屆當選立委的蘇震清今年由於選區重劃、屏東立委由三席減為兩席，蘇震清與鍾佳濱原先都登記參加初選，經協調後蘇震清宣布退出初選，由鍾佳濱同額競選，外界原先看好蘇震清可望爭取不分區席次，不料週刊卻爆出蘇震清捲入誠美材子公司掏空弊案。

蘇震清今早出面受訪時，一開始就強調自己完全沒有介入誠美材公司的經營權與掏空一案，並對週刊報導內容大聲喊冤，強調此為臆測與不實報導，對週刊將保留法律追訴權；蘇震清並說，屏東服務處女助理賴麗團所賣出的股票「完全不是本人所有」，而他購買的郡宏光電股票，「皆是合法取得」，到目前為止也沒有任何獲利。

蘇震清面對媒體詢問，四度直呼這是場「無妄之災」，並強調自己只是純粹的投資者，不曉得為何會被說成這樣，至今也沒有賣掉郡宏光電的任何一張股票，不曉得這樣要如何介入經營權之爭，「真是莫名其妙」。

蘇震清在受訪時並說，「到現在我心裡還是很生氣」，他不清楚報導內容是哪裡來的消息，但對他來說真的是無妄之災；蘇說，現在檢調已經開始調查，他也會備好資料、配合檢調進行調查。

蘇震清還意有所指地說，「如果是因為政治因素，我也覺得太可怕」；不過當媒體追問是否與爭取不分區立委有關？蘇震清僅說，他無法回答這個問題，便轉身離去。

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