中市府官網改版 提升視覺化程度

2019-04-23 10:09

〔記者張菁雅／台中報導〕過去常有台中市民反映在台中市政府官網不易搜尋「市政新聞」及「新聞照片」等市政資料，市府因此著手改版，新版官網已經上線，提高視覺化程度，讓民眾可清楚按標示查詢所需資訊。市府今日表示，未來將持續強化提供新聞資訊、新聞照片等公開資訊，讓施政更加貼近民意。

台中市政府新聞局表示，市府官方網站公告市政新聞等重要資訊，但市政新聞、新聞照片的版面配置似乎不夠明顯，導致常有民眾反映不知要到哪裡看市政新聞，也不知道去哪裡找新聞照片，建議市府改善；此外，市長、副市長出席各項市政行程時，常應民眾邀請合影，也希望市府多提供相關照片留念。

由於民眾對網路使用的熟悉度不一，新聞局與研考會研議提高視覺化程度，決定重新配置市府官網，將民眾重視的「市政新聞」及「新聞照片」規劃為2個不同顏色的大型區塊，點選進入即可連結更多新聞稿、新聞照片等資訊，改版後查詢將更方便。

新聞局表示，以「市政新聞」為例，只要點按圖示，即可進入頁面查找欲搜尋的新聞，各篇新聞以標題整齊排列，民眾對於有興趣的主題可直接點按閱讀；如欲搜尋「新聞照片」，則可點選進入專屬頁面，每日市長、副市長出席的市政行程，包括與民眾、團體的合照均收錄其中。

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