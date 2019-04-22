緊緊緊！陳其邁臉書再推5G 今年底、明年初建置完畢

2019-04-22 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕行政院副院長陳其邁今（22）日宣布，行政院正在加緊腳步，希望能趕在2019年底或2020年初，把國家5G網路建置完畢。

陳其邁下午4點30分在臉書發出貼文表示，從2G、3G、到現在的4G網路，速度越來越快，生活也越來越便利，與網路密不可分，上週出席「Future Commerce未來商務展」，看到5G、人工智慧等最新科技在商務上的應用，不但讓我大開眼界，也相信一定會改變人類的生活方式。

陳其邁提到，「天下武功，無堅不摧，唯快不破」，快，就是5G最大的優勢，也是國家競爭力的關鍵。行政院正加快腳步，希望能夠在今年年底或明年初，完成5G的建置，透過5G的建置，國人可以享受最快速的網路服務，台灣的電子和半導體產業也能藉此創新升級，提高產業競爭力。

陳其邁說明，到時候，大家的手機、平板、電腦螢幕，將會跟轉圈圈的讀取畫面說再見。從購物到自駕車、機器人、遠端手術，都能享受到真正的零時差，讓生活更便利。

陳其邁臉書全文

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