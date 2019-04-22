備戰立委 國民黨本週將通過第3梯次10選區提名

2019-04-22 13:04

〔記者林良昇／台北報導〕佈局2020年立委大選，國民黨本週中常會將通過第10屆立委選舉第3梯次10個選區提名案，包含過去已提名的2個梯次，經過本週後，國民黨將完成27個立委選區的提名作業。

國民黨本週中常會將通過第3梯次的10個立委選區提名案，包含經過初選的台北市第7選區（信義、南松山）、第8選區（文山、南中正），都由現任者勝出，將分別提名費鴻泰、賴士葆。

新北市部分，第5選區（樹林、鶯歌、新莊9里）提名黃志雄、第6選區（板橋西區）提名林國春、第7選區（板橋東區）提名柯志恩、第9選區（永和、中和17里）經過初選，由現任者勝出，將提名林德福、第10選區（土城、三峽）提名林金結。

桃園市第6選區（八德、大溪、中壢12里）提名陳學聖、第5選區（龍潭、平鎮）正在進行初選，明早公布﹔新竹縣第1選區（新豐、湖口、新埔、芎林、關西、尖石、竹北12里提名林為洲。

國民黨先前已通過2梯次共17個選區提名，包含：台北市第3選區（中山、北松山）提名蔣萬安、第4選區（內湖、南港）提名李彥秀﹔新北市第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）提名羅明才﹔桃園市第2選區（大園、觀音、新屋、楊梅）提名吳志揚、第3選區（中壢73里）提名魯明哲、第4選區（桃園區65里）提名萬美玲﹔苗栗縣第1選區（苗栗海線）提名陳超明、第2選區（苗栗山線）提名徐志榮。

台中市第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰、大里2里）提名顏寬恒、第5選區（北屯、北區）提名沈智慧、第6選區（中、西、東、南區）提名李中、第8選區（豐原、石岡、新社、東勢、和平）提名江啟臣﹔彰化縣第1選區（伸港、線西、和美、鹿港、福興、秀水）提名柯呈枋、第3選區（芳苑、二林、埔鹽、溪湖、埔心、大城、竹塘、埤頭、北斗、溪州）提名謝衣鳳。

南投縣第1選區（埔里、草屯、中寮、魚池、國姓、仁愛）提名馬文君、第2選區（南投、名間、集集、竹山、鹿谷、水里、信義）提名許淑華﹔高雄市第5選區（三民、苓雅8里）提名黃柏霖。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/