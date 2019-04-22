韓國瑜「太監穿西裝還是太監」 學者：廢話

2019-04-22 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜稱台灣軍隊沒軍法，增加國防預算無濟於事，「就像太監穿西裝，即使穿上Armani西裝，他還是太監」，言論遭各方撻伐，總統蔡英文也要求韓把話收回去。對此，台師大政研所教授范世平表示，「太監穿西裝還是太監，這是廢話一句」。

「韓國瑜說『沒軍法的軍隊像太監穿西裝』，邏輯到底在哪裡？」范世平在臉書表示，韓國瑜的說法讓他一時搞不清楚這比喻的邏輯在哪，後來用力推敲應該是指：「台灣的軍隊沒有軍法就等於沒有戰力，即便有再先進的武器也沒用。就像太監就算是穿西裝，也還是太監」。

范世平說，但台灣明明有軍法，也適用於軍人，只是「非戰爭時期」的審判交由一般司法機關執行，「沒有『軍審』（軍事審判）不等於沒有軍法」，韓國瑜難道傻傻分不清楚？

范世平指出，太監與正常人的差異在於失去生殖器，但外表不易辨識，一個太監穿了西裝與非太監有什麼差別？太監穿西裝還是太監，這是廢話一句，就像太監戴墨鏡還是太監一樣，韓國瑜到底要表達什麼？

他更質疑，太監地位卑賤，不配穿代表高級的西裝？這不是歧視太監嗎？而西裝代表的就是高級嗎？這難道不是崇洋媚外嗎？范世平說：「韓國瑜認為太監是卑賤的，但為何拿此來比喻國軍？這不是侮辱嗎？」

最後范世平批評，「韓國瑜的邏輯真的有問題，比喻失誤，而且知識不足」。

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