水瓶印韓國瑜照惹議 馮光遠諷：屍袋、尿袋也可跟進

2019-04-21 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕在高雄市舉辦的全國中等學校運動會還沒開始，選手飲用水瓶身上的韓國瑜照片便先引起網友討論，不少網友質疑是否造神，而資深媒體人馮光遠今（21）日更在網路上開砲。

根據《中央社》報導，108年全國中等學校運動會的選手飲用水瓶身上皆印有韓國瑜的照片，而高雄市政府教育局也表示，市政會議已在日前通過這項做法，引起不少網友不滿，砲轟「拿納稅人的錢來造神」。

資深媒體人馮光遠在臉書上發文諷刺，表示韓國瑜會有今天「神」的位置，都是高雄公僕用全民納稅錢在「彰顯」韓國瑜的「神力量」。

他建議高雄市殯葬管理處在屍袋印上韓國瑜的照片，讓韓粉知道韓國瑜也關心親人的最後一程；而高雄市立聯合醫院系統則能印在病人捨棄式尿袋上，更是在文章開頭便暗諷「中天電視一定搶著用的概念」。

網友看了笑翻，表示「垃圾袋也要印，讓垃圾變黃金，高雄發大財」、「你真的太有才了」、「資源回收前，要先踩扁」、「花蓮連金銀紙也印上肖像，看來高雄也要跟進了。」、「哈哈哈，真的酸得過癮」。

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