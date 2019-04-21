郭、韓左右夾擊 蔡英文屏東參拜直球回應

2019-04-21 17:12

〔記者邱芷柔／屏東報導〕鴻海董事長郭台銘宣布參選後掀起政壇媽祖熱，繼今天上午前總統馬英九到恆春拜媽祖後，總統蔡英文下午也到屏東，接連在屏北三處地方信仰中心參拜，面對媒體聯訪蔡英文也直球回應，不僅直嗆高雄市長韓國瑜的軍法太監說「發言前多注意實際現況，韓市長現在應該多注意一下市政問題吧！」還反問鴻海集團董事長郭台銘「經濟鑰匙」，希望郭董說清楚他的鑰匙是鎖住台灣還是開放台灣。

蔡英文先後前往屏東鹽埔慈天宮、里港雙慈宮及九如三山國王廟參拜，一下車熱情民眾立刻湧上來，搶著跟總統握手，蔡英文也熱情回應，蔡參拜後即在廟埕公開致詞，向民眾細數執政3年來的政績，並在致詞時強調，儘管中國對台灣的壓力文攻武嚇，她從來沒有退讓過，堅守國家主權，讓現場支持者們高喊「挺小英、顧台灣！」

明年總統大選選情越來越膠著，媒體聯訪時持續環繞在蔡英文面對黨內初選對手賴清德、宣布參加國民黨黨內初選的鴻海董事長郭台銘，及可能被國民黨徵召初選的高雄市長韓國瑜，蔡英文火力全開，直嗆韓的「軍法太監說」及郭的「區域經濟鑰匙是北京」，不畏郭、韓頻頻發言左右夾擊。

媒體追問韓堅持不收回「軍法太監說」，蔡英文建議，韓市長評論前應多注意實際情形，並把重心放在市政問題。

而關於郭台銘的「區域經濟鑰匙是北京」，蔡英文說，經濟的鑰匙有兩種，一種是鎖著自己，一種是開放自己，前任政府是把自己鎖在中國經濟的選項中，他們選擇開放多元的鑰匙，走向世界建立更頻繁的經濟關係，「希望郭董不只是發問，也可以跟大家說一下究竟他是哪一把，或者他有第3把鑰匙？」

小英：身為三軍統帥 一定要出來說話

媒體再問「跟韓國瑜對槓是不是邊緣化賴清德」？蔡英文說，身為中華民國的總統，身為三軍統帥，對於任何羞辱國軍、影響國軍士氣的，一定要出來說話，不能因為初選就讓國軍被羞辱。

針對台灣民意基金會今天出爐的民調，賴清德在多項評比中列為第一，韓、柯緊追在後，蔡英文面對民調墊底笑著反問「那其他的民調又怎麼說的呢？」蔡表示，對於民調她表示尊重，這也證實了執政的滿意度整體是往上走的，經過蘇院長的整合，人民對現在執政的情況滿意度持續上升。

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