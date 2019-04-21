中國官媒「紅色滲透」 駐外記者負情蒐任務

2019-04-21 05:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕流亡美國的中國政治經濟學者何清漣5月初將來台宣傳新書「紅色滲透」，她在書中揭露，「新華社」等中國官媒派駐海外記者被北京政府賦予情報蒐集任務。而中國官媒駐台多達31人，成大政治經濟研究所教授教授洪敬富表示，中國官媒向來為黨國服務，在「習五條」後，兩岸存在越來越多矛盾，文化部等相關部會應在國家安全與新聞自由的平衡下，重新審視現行中媒來台駐點的相關規定。

政府2000年開放中媒來台駐點，目前有新華社、人民日報、央視、中央人民廣播電台、中新社等10家媒體、31人，其中的中央官媒多達16人，以新華社與央視最多。中國2005年通過「反分裂國家法」，扁政府當時因「人民日報」及「新華社」未反映台灣真實聲音，中止這兩家官媒來台駐點，但馬政府上台後隨即恢復。

今年初北京提出「習五條」，「新華社」發自台北的報導稱，「擘畫兩岸和平統一清晰圖景，台灣輿論和各界人士積極評價」；對居住證議題，駐點記者評論，「是民進黨大陸政策的照妖鏡，民進黨當局不斷憑空杜撰，嚇阻台灣同胞。」至於中國對台31條，則指「條條措施感動人心、台灣輿論和學者高度評價」。

曾任「深圳法制報」編輯的何清漣在「紅色滲透」指出，新華社近年迅速擴張，派駐全球各國的記者超過6000人，規模勝過美聯社、法新社、路透社等世界老牌通訊社。儘管中國政府不承認，國際社會早就知道中國駐外記者擔任的角色與任務。

她並舉例，1999年中國駐南斯拉夫大使館被炸事件中死亡的3名記者，其中2名是中共情報人員，隸屬中共安全部。而加拿大法語媒體「新聞報」2017年報導，加拿大國家安全情報局（CSIS），懷疑新華社與人民日報派駐渥太華記者從事情蒐，CSIS因此採取反間諜措施。

美國去年9月要求「新華社」等中國官媒駐美分支機構，依據「外國代理人登記法」，註冊為外國代理人，除須披露每年預算與開支，採訪總統活動須經特勤局審查，不能任意進入國會聽證會採訪、不能隨意採訪國會議員和官員等。

「美國之音」今年2月報導，「中國日報」、「人民日報」海外版以及「新民晚報」均已登記為外國代理人，而「新華社」尚未申請。

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