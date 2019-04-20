韓國瑜嗆總統沒當過兵 蔡英文斥「講錯話傷害我軍士氣」

2019-04-20 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜一席台灣沒軍法說，引發熱議，總統蔡英文今（20日）早嚴正要求韓「把話收回去」，韓則回嗆蔡總統「沒當過兵」，蔡英文下午再度回應，指有沒當過兵與國軍有無戰力是兩回事，直言「他又講錯話了」。

本報報導，高雄市長韓國瑜日前稱，台灣沒有軍法，就算國防預算再多，「就像太監穿西裝，即使穿上Armani西裝，他還是太監」，引發爭議，總統蔡英文上午嚴正指出，國軍在第一線捍衛台灣的自由，身為三軍統帥，她要嚴正告訴「曾經是職業軍人的韓市長」，必須把這句話收回去。

韓國瑜不甘示弱回嗆，他只是用比喻來陳述軍法對國家的重要性，沒有把話收回的必要，韓稱自己當過兵，不需要總統提醒軍隊軍法、軍隊戰鬥力的重要，反譏「蔡總統還沒當過兵咧！」

蔡總統下午參觀5+2產業徵才博覽會時，回應韓國瑜稱她沒當過兵說法，總統嘆氣稱：「唉！他又講錯話了」，蔡英文指出，韓國瑜要向社會解釋，有沒有當過兵這件事與國軍有沒有戰力是兩回事，強調自己執政以來對於國軍戰力投入相當多的心力、關注與資源，戰力持續強化當中。

蔡英文最後再次強調：「傷害我軍士氣，身為三軍統帥我要強力捍衛」，重申「韓市長你必須要收回你這句話」。

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