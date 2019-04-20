「台灣政府」民眾欲索回中興新村省府大樓升旗 與警對峙中

2019-04-20 15:02

〔記者佟振國／南投報導〕自稱「台灣政府」組織的20多位民眾，今天下午1時許齊聚南投縣中興新村台灣省政府辦公大樓（現為行政院國發會活化中興新村辦公室），強調依聯合國憲章、舊金山合約及台灣關係法，要依法取代中華民國流亡政府，要索回屬於台灣政府的辦公室及升旗，與大批警力對峙，警方以違反集會遊行法，命令民眾解散，但20多位民眾仍不願離去，高呼「台灣政府」萬歲，雙方持續對峙中。

「台灣政府」組織2014年7月7日以突襲方式，侵入中興新村台灣省政府的省主席辦公室，並升起「台灣政府」國旗，宣示台灣是美國合法佔領區，中華民國是在台灣的違法流亡政府，省府大樓有史以來遭民眾佔據，舉國譁然，歷經多日才告落幕。

今天下午1時許，自稱「台灣政府」臨時總統蔡吉源，率領20多位民眾齊聚台灣省政府大樓前，稱中華民國為流亡政府，非法滯留在台灣，總統蔡英文則是「中國流亡政府治理當局局長」，要求索回屬於「台灣政府」的辦公室，警方以違法集會遊行法，已進行第一次舉牌警告，目前民眾仍未退去。

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