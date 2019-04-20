網指自經區幫洗MIC 藍委嗆：週一提告

2019-04-20 12:19

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆調整馬政府時代版本，3月初重提2.0版「自由經濟特區特別條例草案」、15日也召開公聽會引發朝野激辯，有網友透過臉書粉專「我是竹北人」宣傳，草案是讓無論品質優劣的「MIC」洗成「MIT」，在ptt等平台廣為流傳；對此，曾銘宗在臉書駁斥這是扭曲事實，並表示，週一就要提告。

網友透過「我是竹北人」PO文指稱，國民黨委員要硬闖提倡跟中國自由貿易協區，自由貿易經濟特區簡單來說就是幫中國洗手動作，中國品質不管好壞的商品，經由台灣可以變成MIT，也就是說不管中國產品有多劣質經由台灣就是變成MIT！

曾銘宗駁斥說，這篇PO文完全扭曲事實，首先，國民黨立委只有34席、不到3分之1，若未經民進黨統一，不可能硬闖相關法案；第二，民進黨政府已有相同機制在執行自由貿易港區，如果真如網友所說，MIC會洗成MIT，現在也會發生，既然現在沒發生，就是網友故意抹黑、抹紅。

曾銘宗表示，這名網友故意扭曲事實，抹黑、抹紅拚經濟的民生法案，除特予澄清譴責，也保留法律追訴權，後來也直接在回應網友留言時表示，週一就要提告。

草案3月公布時就曾受民進黨質疑，當時曾銘宗回應，財政部也在推動「六港一空」自由貿易港，一樣的推動方式，難道會發生MIC變成MIT？而且提案並未針對中資特別開放，也要回歸「兩岸人民關係條例」的事前審查機制，如有疑慮，政府可禁止投資，民進黨的質疑根本是亂扯、胡說。

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