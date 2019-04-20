韓國瑜諷國軍「太監穿西裝」蔡總統震怒：請把話收回

2019-04-20 12:02

［記者許倬勛／桃園報導］高雄市長韓國瑜日前談起國防議題，批評台灣軍隊無軍法，增加國防預算無濟於事，如「太監穿西裝」，掀起非議。對此，總統蔡英文表達不滿，轟韓國瑜的言論有失公允，「身為三軍統帥，嚴正地告訴曾是職業軍人的韓市長，把話收回去。」

韓國瑜18日受訪表示，台灣沒有軍法，就算國防預算錢再多，「就像太監穿西裝，即使穿上Armani西裝，他還是太監」，諷台灣軍隊無軍法，根本沒有戰鬥力。

媒體問及蔡英文對韓國瑜的「太監穿西裝說」，她遲疑半晌，反問「沒有軍法與國防預算有何關係？」接著說，台灣現在仍有軍法官，平時有司法系統處理軍隊的事由，戰時則恢復軍法制度。

蔡英文強調，她身為三軍統帥，對於韓國瑜抹煞國軍弟兄姊妹的努力、成果無法忍受，她說，就是因為國軍24小時待命、保家衛國，國人才能享有安全的生活與言論自由，「必須嚴正告訴曾身為職業軍人的韓市長，請把這句話收回去」。

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