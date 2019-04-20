被批「混蛋」柯文哲反擊：很多人不愛進政府 要被議會霸凌

2019-04-20 10:28

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市議員許淑華、李建昌前天在議會質詢時指出，北市府去年舉辦雙城論壇，市長柯文哲面對媒體受訪曾說民進黨議員、學者都婉拒參加，李更批柯是「混蛋市長」，柯文哲昨要求議員針對混蛋兩字向他道歉，兩位議員反批柯搞不清狀況，不會道歉。對此，柯文哲今早受訪時被問到此事，態度依然不滿，還嘲諷發現很多人不喜歡進入政府，因為薪水低又整天被媒體盯，還要被議會霸凌。

柯文哲今早出席參加松山慈惠堂的淨山活動，並接受媒體聯訪。媒體觀察出席活動僅有國民黨北市議員，卻未見民進黨北市議員，問柯是否綠營民代不願同台？柯文哲說，也不會啊！有的還是會來啊！

媒體提到許淑華沒來，柯文哲輕鬆看待表示，人家搞不好肚子痛，何必想那麼多。媒體追問柯要求針對混蛋兩字要議員道歉，議員還沒道歉，柯文哲認為，這就是台灣政治上的問題，他發現有很多人都不喜歡政府。

柯文哲列出三大原因，第一薪水比外面企業界低，第二有媒體、狗仔隊，隱私權通通沒有，第三常常要被議會侮辱。

2月陽明山花季開幕時，出席的柯文哲在抵達會場前與北市公園處長黃立遠私下談話，黃提到政策被政治操作，黃答說是許淑華，柯脫口罵「幹」。柯文哲今早再向媒體吐苦水，說「私下談話不小心被錄到還要公開道歉，他們（指議員）那種公開場合罵人家混蛋就沒事，實在不公平。」

柯文哲感嘆，難怪發現很多企業界人士或有能力的人都不喜歡到政府來，薪水低然後又被媒體整天盯著，還要被議會霸凌，「難怪好人都不願意來」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/