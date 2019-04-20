海峽論壇擴大招募「統戰團」 將宣揚習五條、一國兩制

2019-04-20 09:54

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國對台大型的統戰平台「海峽論壇」預計今年6月在福建廈門舉行，去年海峽論壇招募300名台灣民眾參與的「統戰團」，今年擴大為500名，15日已開放報名，並規劃6條路線「落地接待」，包括參訪鼓浪嶼、兩岸青年創業創新創客基地、台灣創業園等地，以觀光體驗行程，夾帶統戰宣傳，預料今年海峽論壇將大肆宣揚「習五條」與「一國兩制台灣方案」。

過去在兩岸旅展，中國各省市就曾推出免費的「落地接待團」，這種團也被稱為「統戰團」。所謂「落地接待」，是台灣民眾到中國參訪、觀光只要支付機票費，在中國境內的食宿、交通等支出，一切由中國買單，而相關行程也由中方規劃，台辦人員全程陪同，中國藉此拉攏台灣民眾、收買民心，達成統戰目的。

今年海峽論壇招募的「統戰團」，以年齡15到60歲、「支持兩岸關係和平發展，來來過中國的台灣同胞和沒參加過海峽論壇的台灣同胞優先」。報名網站強調，「豐富多彩的中國之行，行程內的食宿免費；瞭解中國的城市建設，體驗福建的風土人情；瞭解便利台灣同胞在大陸學習、就業、創業、生活的政策措施」。

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