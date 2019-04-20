全中運贊助水印韓國瑜肖像 主辦單位漏夜這樣回應…

2019-04-20 00:29

〔記者黃旭磊／高雄報導〕108年全國中等學校運動會今天（20日）起於高雄舉行，市府贊助選手用水，瓶面印有市長韓國瑜照片及簽名， 對此，主辦單位呼籲運動勿涉政治議題。

全中運為年度中學生最重要賽事，今天於巨蛋體育館點燃戰火，22縣市、1萬5000多名選手展開田徑、游泳、體操等18項賽事競技。

臉書粉絲專頁「高雄迷因 Kaohsiung meme」昨晚po出贊助水照片，瓶面印有韓國瑜照片及簽名，引發網友討論，網友稱「愛河現撈，喝了會發大財」，也有人諷刺「花蓮王2.0」、「高雄花蓮化」。

高雄市教育局說，廠商以買一送一方式加贈7000箱，希達行銷高雄才選用市長韓國瑜肖像，包括漢神百貨、光陽機車等多家廠商也無償提供選手瓶裝用水。

教育局說，瓶裝肖像在市政會議通過，駁斥所謂「造神」說法，全中運展現選手多年努力，期盼外界勿將政治議題牽涉進入運動舞台，讓高雄市以快快樂樂的服務迎接選手，以高高興興的心情舉辦理全中運。

全中運提供給選手飲用瓶裝水印有韓國瑜肖像。（翻攝自臉書粉絲專頁「高雄迷因 Kaohsiung meme」）

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