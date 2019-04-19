媒體報導小英「拒絕民調」 蔡英文澄清：遭到斷章取義！

2019-04-19 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今日到宜蘭蘇澳和鄉親座談，談及總統黨內初選議題的對話，遭到媒體區解表示蔡英文稱「不能民調」以及「拒絕民調」。蔡英文澄清，自己並沒有這樣說，她表達的意思是「民調蔡英文不會輸」！

蔡英文今日在官方Line帳號發澄清聲明，表示自己的發言遭到媒體斷章取義，對於黨內初選議題，自己並沒有說到「不能民調」以及「拒絕民調」，她也在LINE上公布了當時座談會的原文。

蔡英文座談會原文：

「所以我要跟大家講，民進黨只有一個選擇，不是誰比較厲害的問題，只有一個選擇，就是只有團結啦，一加一一定大於二的啦，所以很多人主張說不然民主機制用民調，我跟你說，民調蔡英文不會輸啦，但是如果要民調下去，這個黨就分裂了啦。因為有民調一定有競爭，有競爭一定有攻擊嘛，那有攻擊之後，這個黨要怎麼團結？

所以我要跟大家講，我們最好的方法就是團結嘛，那我們的政權可以繼續延續下去，讓我們的改革可以繼續下去，讓台灣更好，我們在2020年守住台灣的自由、民主跟主權，那是最重要的事情。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/