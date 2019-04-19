政院發布「危害資通產品原則」 黑名單最快3個月後公布

2019-04-19 19:39

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院研議多時，要擴大禁止公務機關採購中國資通訊等產品，今天傍晚發布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，要求中央與地方政府各機關、公立學校、公營事業與八大關鍵基礎設施提供者遵守，各機關並在3個月內盤點出有疑慮的產品清單，再由行政院彙整討論後公布，因此，最快3個月後公布有疑慮的中國品牌黑名單。

行政院傍晚由政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）公布上述行政命令。

據悉，政院原擬發布「各公務機關使用陸資產品處理原則」，但為避免給人民進黨政府逢中必反的刻板印象，這項行政命令名稱與內容已有調整，避提中國、陸資等字眼，Kolas說，在內部討論過程中，認為危害資通安全產品未必都來自中國大陸，為免掛萬漏一，名稱改為「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」。

Kolas表示，這項使用原則不特定指涉某個國家，因為危害資通安全產品的來源不是只有中國而已，可能還有其他國家，當然中國資通產品也在約束範圍內。

至於這項行政命令指涉的資通產品有哪些？Kolas說，包括伺服器主機、網路攝影機、無人機、雲端服務、電信業核心骨幹設備、電腦軟體包括防毒軟體，機關委外開發的系統，都叫資通產品，這些機關在採購上述資通產品時要符合這個處理原則，這個原則最大精神不能危害資通安全。

Kolas說，行政院長蘇貞昌已在昨天核定這項行政命令，使用原則已在昨天生效。

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獨家》蘇揆核定資通產品禁購原則 避中國、陸資字眼

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