郭台銘表態選總統 鄭文燦：政治、經濟如何劃分須說明

2019-04-19 16:50

［記者謝武雄／桃園報導］鴻海集團董事長郭台銘將投入國民黨總統初選，由於富士康在中國雇傭人數破百萬人，民眾擔心政策有偏中問題；桃園市長鄭文燦今天受訪時表示，未來在選舉過程當中，所有問題都要攤在陽光下檢驗、討論；若郭台銘代表國民黨參選，針對政治和經濟如何劃分，必須要有一個明確的說明。

鄭文燦說，鴻海是一個企業帝國，能有這麼高的成就，郭台銘能力不用懷疑，尤其是他與中國、美國有豐富的談判，但國政的治理跟企業治理還是有些不同，若他代表國民黨參選，就必須要證明他是好的國政領導者，從企業到國政確實是有門檻。

鄭文燦也提到，郭台銘是個謀定而後動的人，依照法令規定，參選總統要申報財產，當選後更要將財政信託，根據媒體報導，顯然郭台銘已經準備很久，對這些可能的問題，包括財產申報信託，政治、經濟的立場，如何建立規範、適當劃分的問題，他應該有完整的說法，在未來過程當中會提出來。

當媒體問及鄭文燦，對於郭台銘參選，是否讓民進黨能更清楚鎖定其缺點來進行攻防，也因此鬆了一口氣？鄭文燦表示，明年的2020年總統大選對民進黨陣營而言，是一個非常重要的挑戰，不論對手是郭台銘或韓國瑜，這個挑戰都是要非常認真以對的。

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