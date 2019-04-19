誰的關公比較靈？民俗專家廖大乙嗆單挑郭台銘 …

2019-04-19 13:50

〔記者陳鳳麗／南投報導〕郭台銘經媽祖託夢、請示關公後決定參選總統，民俗專家廖大乙今天說，郭台銘手戴5條佛珠，還是去淡水武聖宮遇見據說濟公活佛轉世，讓人感覺他是要選教主，不是要選總統，事實上宗教是依法不依人，要比關公誰比較靈，歡迎郭來挑戰，因為「天然浮現的關公」就在他這裡。

郭台銘宣布參選總統後，網路不斷討論他的「媽祖和關公說」，繼預言郭台銘宣布參選是「猛虎下山必有災厄」成讖後，今天再反駁郭台銘的「據說某某是濟公活佛轉世」的說法，他說，心中有信仰是好的，但過度迷信就不好，宗教是依法不依人，才不會被人為左右。郭台銘事業財富是台灣第一，但宗教方面則不然，他的說法一直被KUSO，大家就是質疑「郭是選教主而不是選總統」。

廖大乙也說，郭台銘受訪時說到淡水武聖宮參拜，是柯建銘說找他比一比誰的關公比較靈，自己倒是想找郭台銘挑戰，因為辦公室在修建時，工人披土完就自然浮現關公像，而去年3月在自己的臉書開講秀出照片後，網友依圖像描出形狀後嘖嘖稱奇。

廖大乙強調，希望郭台銘能端出讓台灣人民更好的「牛肉」，否則台灣2300萬人中，不是媽祖或關公信徒者，票如何投得下去？

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