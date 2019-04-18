共機15日繞台軍演 立委爆：美「小航母」正巧路過台灣

2019-04-18 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍立委王定宇今日在立院質詢時揭露，4月15日美國小航母「大黃蜂號」正好結束美、澳、菲聯合軍演，航行至台灣東南部海域，而中國也在當天派遣軍機軍艦繞台軍演。有媒體報導指出，王定宇所說的「大黃蜂號」應是指「胡蜂級兩棲突擊艦」（Wasp-class amphibious assault ship）。

王定宇在臉書上PO出質詢影片，影片中透露，「共軍軍演時，美軍大黃蜂號艦就在台灣東南方」。根據《上報》報導，王定宇在質詢中質疑，15日當天中國所派出的24架軍機、5艘軍艦到底是「劍指台灣」還是「劍指美國」，又中國戰機「轟6」是否掛載武器。國防部則表示，就目前掌握的資料來看，「轟6」確實掛載飛彈。

王定宇詢問國防部，中國軍機如果再越中線該如驅離？國防部則表示，具體方式不方便說明，不過越接近本島就會越積極，下次中國軍機再跨越中線，會採取和之前不一樣的動作。

針對王定宇所說的「大黃蜂號」，《上報》報導表示，應是指搭載最新F-35B隱形戰鬥機的美軍「胡蜂級兩棲突擊艦」。該艦尺寸相當於輕型航母，除了能執行部分航母的任務，也可以運輸相當於一支美國海軍陸戰隊遠征部隊，以及主力戰車、兩棲突擊載具、榴彈砲等裝備。

《上報》據中媒報導指出，中國航母遼寧艦的艦載機殲-15，顯然無法與胡蜂號的艦載機F-35B相比，另外，無論是武器系統還是航電系統，遼寧艦均處於下風，更枉論胡蜂號還有隱形性能。

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