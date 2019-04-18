黨產會叫婦聯會把387億還國家 網友幫算營養午餐獲大讚

2019-04-18 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕行政院黨產會上月19日對婦聯會祭出行政處分，將其不當取得的387億元收歸國有，由國家納入「特種基金」；婦聯會不服，聲請停止執行，台北高等行政法院今（18日）裁准。對此，黨產會臉書PO文向婦聯會喊話：「親愛的朋友，什麼時候要還錢？」更有網友使出「便當思考之術」，算出這筆鉅額能讓全台114萬6679名國小學童吃將近2年的營養午餐。

黨產會臉書今以「慟國庫痛失387億」為題，製作一張從去年2月1日起，黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織以來到現在的「追討紀錄圖表」。黨產會表示：「以勞軍捐名義拿人民的錢（當年想做進出口生意就必須繳交）、用於蓋軍宅之外還有做好事（捐一半給自己、3成給國民黨相關單位以及選舉政治獻金、剩下才是做好事）、有人調查就銷毀證據，而『法官覺得不用還』。」

針對北高行裁定停止執行，黨產會則強調：「沒關係，民主法治一起遵守。本會將提出抗告，繼續為大家追討。」

對此，底下許多網友紛紛留言支持，表示「加油」、「KMT還錢啦」、「追回來分給軍公教勞退好了，看能不能分化一下陣營」，另外，更有網友指出：「387億可以讓全台114萬6679名國小學童吃674天（將近2年）的營養午餐（人數統計出自教育統計查詢網，並以每餐50元計算）」也讓黨產會小編直呼「營養午餐計算王4ni」。

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