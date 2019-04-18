「我一顆台獨細胞都沒有」 王金平：九二共識是兩岸和平定海神針

2019-04-18 19:29

〔記者陳昀／台北報導〕有意角逐2020的前立法院長王金平今天出席中華戰略學會的不公開活動，會後透過新聞稿發布致詞內容，王金平重申自己2005年競選國民黨主席時維護中華民國、兩岸穩定和平的3原則，強調九二共識是兩岸和平的「定海神針」，並強調「我身上一顆台獨細胞都沒有」。

王金平指出，他2005年與時任台北市長馬英九競選國民黨主席時定下3原則，第一、中華民國國號不可改；第二、中華民國憲法不可廢；第三、中國國民黨黨名號不必改的主張，十幾年來原則始終沒變，「維護中華民國、兩岸穩定和平，我可以做到。」

王金平說，我國與對岸主權明顯重疊，必須對等、有尊嚴地對談兩岸未來定位，九二共識是兩岸維持穩定和平的「定海神針」，但民進黨不承認九二共識，所以必須重新立出兩岸新定位，代替九二共識、大陸也能接受的名詞。

王金平強調，外界都說他是藍皮綠骨，不僅馬英九前總統曾為他澄清，自己也曾說過：「我身上一顆台獨細胞都沒有」。

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