曾告前市長陳菊的律師：「又老又窮國民黨、理性饒韓國瑜」

2019-04-18 13:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕鴻海董座郭台銘宣布選總統，高雄市長韓國瑜迄今仍未表態，氣爆後曾告前市長陳菊「公務員廢弛職務釀成災害罪」的律師洪條根，今召開記者會直指韓國瑜不適合選總統！提醒韓市長還辜負高雄市民的選票，並公開呼籲「又老又窮國民黨、理性饒了韓國瑜，三請五請郭台銘、安全經濟救台灣」。

洪條根提醒韓國瑜「投你的票不一定都是國民黨」，別以為投韓的高雄選民都是韓粉，「你怎麼可以背棄人家（指投韓的市民）」若選總統原89萬位投他的高雄選民，還不一定會繼續投韓；他表示昨發給國民黨一封公開信，強調韓國瑜絕對不適合參選總統，並要求「又老又窮國民黨、理性饒了韓國瑜、三請五請郭台銘、安全經濟救台灣」，全文共1469字。列舉韓國瑜不適合選總統的10大理由。

他提醒韓國瑜若要選總統，恐將讓高雄市民感到遭背棄，洪律師說，其實韓國瑜深具智慧，自知目前不適合競逐總統大位，才會提示所謂「老鼠偷拖鞋，大的在後頭」，即在暗示無意大位，而大的即指郭台銘。

洪條根說，為讓情勢儘早明朗，免得黨內及選民焦慮不安，呼籲韓國瑜自美國歸來後，即請吳敦義主席擇日邀集包括朱立倫、王金平及其他表態參加初選者等共聚一堂，共商推舉郭台銘競選總統（避免逐一各別會談），如此可免初選之撕裂，讓選民深感國民黨之高瞻與和諧。

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