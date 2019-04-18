韓國瑜返國 黃希賢接機再提「吳郭瑜」拚經濟

2019-04-18 12:28

〔記者俞肇福／基隆報導〕高雄市長韓國瑜訪美今天返台，國民黨基隆市黨部主委黃希賢前往桃園機場接機並表達全力支持，黃希賢強調吳敦義、郭台銘與韓國瑜三人合體的「吳郭瑜」，不但是最強組合，更將帶領台灣回歸正軌，朝向「拼經濟」的大方向發展與前進，終結綠色執政這個製造混亂衰退的根源。

黃希賢指出，他1年前跟韓國瑜一樣赤手空拳回到基隆，接任國民黨基隆市黨部主委職務，在沒有人、沒有資源的情況下，扛起振興黨務、重新贏回民心這樣的重責大任，相當能體會這一路走來的艱辛歷程，現在韓國瑜擁有廣大民意基礎，若有意再進一步多為國家社會奉獻心力當然樂見其成。

黃希賢說，他也在第一時間就表達對韓國瑜的支持，而高雄跟基隆一樣都是港口城市，但今日的高雄港口建設與發展遠超基隆，基隆港必須要急起直追，比照高雄港的發展與規模齊頭並進。

黃希賢說，鴻海董事長郭台銘公開宣佈參加黨內初選後「吳郭瑜」的最強組合成形，國民黨主席吳敦義的無私奉獻、鴻海董事長郭台銘經營企業的成功經驗、高雄市長韓國瑜的衝勁與毅力，三位合體將帶領國家往拼經濟的大方向前進，終結民進黨「只拼政治」置人民百姓福祉於不顧、種種荒腔走板的施政亂象。

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