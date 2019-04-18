口袋國會評選出爐！ 優質立委藍2綠4

2019-04-18 13:02

〔記者陳昀／台北報導〕國會監督團體「口袋國會」今天公布第9屆第6會期優質立委名單，在全院表現方面選出7位優質立委，分別為柯志恩、鄭天財2位國民黨立委，以及吳玉琴、陳亭妃、陳曼麗、蔣絜安、鍾孔炤共4位民進黨立委；各委員會個別表現方面，外交、交通、經濟委員會從缺。

「口袋國會」也分不同委員會評選優質、優良立委，名單如下。內政委員會：鄭天財（國，優質）、蔣絜安（民，優質）、吳琪銘（民，優良）；司法法制委員會：吳志揚（國，優質）、鍾孔炤（民，優良）；財政委員會：曾銘宗（國，優質）、賴士葆（國，優質）、王榮璋（民，優良）；衛環委員會：吳玉琴（民，優質）、陳曼麗（民，優良）；教育委員會：柯志恩（國，優質）、陳亭妃（民，優質）、張廖萬堅（民，優質）、黃國書（民，優質）、吳思瑤（民，優良）、蔣乃辛（國，優良）；此外，外交、交通、經濟3個委員會的評比，皆因分數未達標準從缺。

東海大學政治系教授沈有忠分析指出，第6會期所有立委共提出512個法案，包含52個全文提案及451個部分條文修正案，平均每位立委提出0.5個全文提案及4.5個部分條文修正提案；不過，全體平均提案數、質詢數雙雙下降，可能因為是逢九合一選舉。

台大政治系教授張登及特別提到，已表態不再競選連任的資深立委蔣乃辛，從第八屆共提出150個法案、70案三讀通過；第九屆至今也提出94個法案、21案完成三讀，表現優異，過去也曾獲口袋國會7次表揚。

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