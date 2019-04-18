面對黨內初選 蔡總統：團結一致 有信心取得大選勝利

2019-04-18 12:53

〔記者 邱俊福／台北報導〕針對總統蔡英文跟前行政院長賴清德在民進黨總統初選之爭，被外界稱為兩個火車對撞，甚至有黨員要退黨的狀況。總統蔡英文今天表示，我們只要秉持團結在一起，捍衛我們的國家主權，捍衛我們的執政價值，團結一致，我們一定有信心在2020年會取得總統大選勝利。

談到台商回流與外資加碼狀況，總統蔡英文則表示，台商的回流與外資的加碼台灣，都是現在正在發生的事情，也是政府持續這幾年來一直努力的事情，經過兩、三年努力，開始看到這個成果，逐漸展現出來。

總統說，台商的回流的規模愈來愈大，創造出來新的就業機會，也非常的多，同樣的外商也一樣擴大，甚至有新的在台灣投資，投資同時也開始訓練AI等很多新領域的人才，代表過去幾年我們持續改善投資環境，強化很多的基礎設施，同時把所有的法說會，做一個完整的檢視，讓我們的投資人能更順利。

最後，總統表示，她對台灣的每一個宗教都抱持著一份虔誠的心，上禮拜也跟著媽祖進香，跟成千上萬的民眾在一起，走在進香路上感受到的是台灣人的團結、熱情與愛心，但是當總統不是問神，也不是當神，最重要的是守護這個國家，照顧每個人。

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