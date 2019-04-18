不認頻走外縣市布局2020 柯：大部分時間還是在台北工作

台北市長柯文哲18日出席2019 Future Commerce未來商務展開幕典禮，到各參展單位參觀與體驗。（記者張嘉明攝）

2019-04-18 11:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲被視為問鼎2020熱門人選之一，面對鴻海董事長郭台銘突宣布投入國民黨內初選，投下政壇震撼彈，柯雖仍未鬆口，私下卻動作頻頻，才剛結束大甲媽祖遶境，接著4月底又要去雲林演講，5月則接連到高雄出席粉絲見面會、花東參加產業座談，外界解讀直搗藍營票倉。

柯文哲今早出席「2019 Future Commerce 未來商務展開幕典禮」後受訪，面對媒體頻頻追問是否仍在為2020佈局，柯文哲則大打馬虎稱自己多數時間還是在台北工作，只有假日出去。

媒體提醒，但柯4月、5月行程滿檔，接連要去雲林、高雄和花東，柯則說，他這次藉著遶境參訪產業，發現台北市消費行為會改變台灣的產業。

「這次去不管遇到雲林農業、或台灣畜牧業、彰化花卉產業」，柯表示，透過台北當槓桿，還是可以改變整個台灣，「所以不管做什麼事，多去外面走走沒壞處。」

至於2020是否還有白綠合作空間，柯再次端出「標準答案」，稱「深呼吸、放輕鬆、繼續往前走、讓我們繼續看下去」。

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