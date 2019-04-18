立院擬減考試委員至3名 伍錦霖重批：引發憲政危機

2019-04-18 11:29

〔記者劉力仁／台北報導〕立法院司法法制委員會上週初審通過「考試院組織法」修正草案，擬將現行19名考試委員降為3名，任期6年改成4年，考試院長伍錦霖不滿，今天在考試院會重話抨擊，此舉將使考試院弱化，造成國家憲政危機，他誓言捍衛文官體制及人民權益。

伍錦霖表示，憲法第88條規定考試委員依法獨立行使職權，考試委員行使職權的範圍，當然以憲定職掌事項為範疇。超然獨立與合議制的考試院，是憲政的設計與傳統。考試委員依法獨立行使職權係其職權行使的立場與態度，合議制則是以多數決方式做成決策，兩者並無矛盾，相輔相成，缺一不可。

立法院為國家最高立法機關，考試院尊重立法權。但憲法第87條明定考試院就職掌事項，得向立法院提出法律案的提案，自行憲迄今逾70年，皆由所屬部會研提草案函陳考試院，經由合議制的考試院會決議後，函請立法院審議。該運作模式不僅屬憲政設計，且係考試院憲定職掌的國家文官重要典章制度，須經由合議制運作，廣納多元意見。

立法院對考試院組織法修正內容，是否符合憲法對五權體制的設計，及影響考試院有效合宜的運作，所涉者已非單純修法問題。值此時刻，考試院將以嚴謹、務實、負責的態度，審慎研議提出符合憲法規範的適切意見。

伍錦霖強調，各憲定機關，應本五權分治、平等相維、互相尊重的原則及精神，行使憲定職掌。考試院將全力捍衛憲定職掌及運作。如果最後立法院強行通過有違憲疑慮的法律，破壞文官體制，損及人民權益，他將負完全責任。

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