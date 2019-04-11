考試委員19人變3人、不得赴中兼職 立院初審通過

2019-04-11 13:19

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今初審通過「考試院組織法修正草案」，將現行19名考試委員調降為3名，任期也從6年改成4年；此外，條文另新增考試委員不得赴中國大陸地區兼職，若違反規定，即喪失考試委員資格；至於是否保留考試院院會，相關條文則保留送黨團協商。

立院司委會今併案審查「考試院組織法修正草案」，為精簡組織、節省公帑，修法重點著重於縮減考試委員人數、任期，並明定委員資格等，會中並邀請考試院秘書長李繼玄、公務人員保障暨培訓委員會主任委員郭芳煜報告並備質詢。

初審通過條文明定，考試委員名額為3人，考試院長、副院長及考試委員任期為4年，總統應於人員任滿3個月前提名；具有同一黨籍的委員，不得超過總額的2分之1。

而在任用資格上，條文也明定3款資格，包括曾任大學教授10年以上，聲譽卓著，有專門著作者；高考及格20年以上，曾任簡任職滿10年，並達最高級，成績卓著，而有專門著作者；以及學識豐富，有特殊著作或發明者。

此外，民進黨立委李俊俋等20人另提案新增第5條之1，明定考試委員不得赴中國大陸地區兼職，違反規定者，喪失考試委員資格。

李俊俋強調，考試院是憲政機關，不管是用什麼名義，考試委員都不應到中國兼職，事實上以前也發生過，但既然是憲政機關下合議制的委員，必須嚴加禁止；經在場委員、官員討論後，決定新增此一條文，並於條文中凸顯「中國」。

至於是否保留考試院院會，牽涉到合議制或獨任制；考試院秘書長李繼玄認為，若貿然刪除可能有違憲之虞，導致考試委員無法行使憲法所賦予的職權，建議保留，不過，司委會召委、民進黨立委段宜康則說「這帽子扣得有點大」，反問憲法所規定的職權，有哪一項是刪除院會後無法做的，要求李詳細說明。

段宜康強調，因為考試院的態度，外界誤解修法要把考試院職權「空洞化」，但憲法增修條文中所規定的各項執掌，均仍在考試院，只是形成過程不同；經討論後，相關條文先行保留，將送黨團協商。

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