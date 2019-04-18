「海洋女神指定台灣總統？」外媒報導讓台灣人超羞恥...

2019-04-18 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘17日宣布參選總統，還稱是受到媽祖托夢囑咐，消息引發外國媒體重視，但也讓外國人一頭霧水，看見外媒新聞標題竟為「海神鼓勵他參選」，不禁問道「這是台灣文化嗎？」讓台灣網友感到相當丟臉。

《彭博》報導郭台銘參選總統新聞，並透過APP推播，訊息內容為「富士康創辦人郭台銘說他將參選台灣總統大選，聲稱受到海神鼓勵他『向前走』」，美女財經專家胡采蘋在臉書上表示，外資券商交易員向她透露，其他國家的同事發訊詢問，「在台灣由海神指定總統這是文化上的正常程序嗎？」

立委王定宇也在臉書發文質疑「郭大亨參選，是在代表誰的利益？」並附上《彭博》與《日本時報》的報導擷圖，《日本時報》的新聞標題是「富士康的郭台銘說他會遵照海神的指令參選台灣總統」，王定宇認為這是「國際媒體類似神話故事的報導」。

網友們認為，郭台銘瞬間讓台灣的選舉文化揚名國際，但卻是不甚理想的宣傳，網友紛紛留言指出，「真的丟光台灣人的臉」、「台灣智商低早就國際認證了」、「台灣人智商低是少數，智商低大部分都是滯台中國人」、「全球無知國家前3名，絕非浪得虛名」。

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