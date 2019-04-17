沒人注意螺絲！郭董參選 富士康墜樓工人遺作瘋傳

2019-04-17 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國已故詩人、富士康墜樓工人許立志曾創作新詩《一顆螺絲掉在地上》，隱喻工人跳樓事件，在文學界引起討論；曾受深圳富士康跳樓事件影響的鴻海集團董事長郭台銘今天宣布參選2020總統大選，也讓這首詩再度廣為流傳。

許立志是出生於農村家庭的中國詩人，高中畢業後就在家鄉打工。2011年2月與深圳富士康簽下3年合約，成為一名普通工人，合約期滿之後曾回到江蘇謀職，但不久後返回深圳，最後在2014年9月26日與富士康又簽訂了3年的合約，不料卻在簽訂合約的同月30日下午接近2點跳樓身亡，得年24歲。許立志過世前在社群網站微博上預設了10月1日的發文，發文內容只有一句話：「新的一天」。

他的遺作《一顆螺絲掉在地上》一詩中寫道，「一顆螺絲掉在地上/在這個加班的夜晚/垂直降落，輕輕一響/不會引起任何人的注意/就像在此之前/某個相同的夜晚/一個人掉在地上」。令外界揣測暗指富士康自2010年起發生的多起跳樓事件，當時事件的死者皆為20幾歲的年輕人。

今天（17）日郭台銘在他的「發跡廟」板橋慈惠宮說，他與媽祖心有靈犀，受到媽祖託夢要幫助年輕人，再度令網友瘋狂轉傳這篇詩作。有網友留言，「郭董當選的話...一堆螺絲要落地了」、「重新投胎就有希望真是新理解」

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