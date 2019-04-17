廉政專車進法務部 部長也搖起來

2019-04-17 23:34

〔記者吳政峰、黃捷／台北報導〕廉政署為了推廣廉潔教育，除了深入校園規劃「廉潔教育校園宣導專車系列活動」，還設計廉政機器人ZENBO吸引學子目光，17日專車開入法務部，與法部部長蔡清祥對答，放音樂拉抬全場氣氛，熱鬧到連蔡清祥都搖起來。

廉政署指出，廉政署不只單純教化宣導，還與海洋保育署共同出版海洋廉政繪本「小海龜的逆襲」，透過跨部會合作多元教育，結合ZENBO的科技趣味，讓廉政教育更淺顯易懂，親近民眾。

廉政署表示，接下來將有一系列的活動，包括20日到達台中國立自然科學博物館，結合臺中市科學園遊會，辦理「廉政魔法學園」活動，現場特別設計各種多元且富有科學教育意義的廉潔遊戲；5月29日將在澎湖嵵裡沙灘舉辦「海龜保育野放」與「廉」惜菊島–廉潔愛地球行動、一起淨「貪」等活動，結合倡導海洋保育與廉潔誠信價值的觀念。

此外，還會結合書法，於6月25日在桃園文華國舉辦「品格教育書法比賽」與「AI廉潔機器人偶」，展現廉潔教育結合創新科技之外，也不忘記內在品格修養的模塑；9月11日則到台東縣立體育館，讓廉潔熱氣球「T寶」人偶帶領學童們以原住民族語大聲說出正義、公平、誠實、不貪心等廉潔相關詞彙，大方表現出廉潔與誠信行為的自信與活力。

廉政署預計，今年將舉辦30項計畫及1330場次的廉潔教育宣導活動，應有近8萬名學童及家長共同參與，期能達到落實廉潔家園的目標。

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