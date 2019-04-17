為台美文化交流添色 台灣贈羅德島州6艘彩色龍舟

2019-04-17 18:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國羅德島州辦理「龍舟賽暨台灣日」節慶將近20年，為協助擴大辦理，外交部代表我國政府與民間單位，致贈美國羅德島州6艘龍舟。羅德島州副州長麥丹尼（Daniel McKee）讚美龍舟色彩豐富令人驚艷（spectacular），也感謝捐贈者的慷慨，盼美台交流持續深化發展。

羅德島州每年辦理「龍舟賽暨台灣日」節慶，今年邁入第20年，除龍舟競賽外，每年也同時舉辦台灣文化及小吃活動，至今已有超過19萬人次的羅德島州居民參與，更是北美地區少數以「台灣日」為名、並與美國主流社會充分結合的大型文化活動。

鑒於活動逐年擴增規模，現有龍舟數量不敷使用，我國政府與民間共襄盛舉合力捐贈6艘新龍舟，捐贈單位包括外交部、僑委會、我國企業與台商團體，今天下午舉行捐贈典禮。外交部政次徐斯儉、僑委會副委員長呂元榮、羅德島州副州長麥丹尼（Daniel McKee）暨羅德島州訪團與AIT副處長谷立言出席典禮。

徐斯儉以一支龍舟划槳輔以龍舟模型，代表捐贈給麥丹尼，現場並播放羅德島州「龍舟賽暨台灣日」三分鐘短片。徐斯儉說，在中華文化中，龍象徵好運，此次的捐贈更是集眾人之力而成的好事情，感謝僑委會、世界台商聯合總會和民間企業的捐贈；台灣與羅德島維繫緊密經貿關係，去年是羅德島亞洲第五大出口國。

徐斯儉也說，今年不僅是羅德島龍舟賽20年，也是「臺灣關係法（TRA）」立法40年，期望未來雙方進一步強化雙邊夥伴關係，在經貿、教育、綠能與生醫工程方面拓展合作。僑委會副委員長呂元榮則說，僑委會將所捐贈的那艘龍舟命名為「福爾摩沙」，也讚許這項文化交流活動是美台人民連結的成就。

麥丹尼也呼應提及，今天活動是文化交流，此際也是TRA立法40年，美國、羅德島與台灣間持續發展好的關係，希望未來繼續在文化、經貿、健康和教育領域維繫關係，讓我們彼此的國家成為更美好的所在。

麥丹尼也提及，他今天和訪團一起親赴屏東，參觀正在製作的龍舟實體，讚美龍舟色彩豐富令人驚艷（spectacular），也感謝捐贈者的慷慨，「你們的名字也將刻在這些龍舟上，每年和我們一起下水參加活動！」

喬山健康科技、元太科技、協和門窗（Crystal Window & Door Systems Corp.）、世台聯合基金會（STUF United Fund）均有代表出席今日典禮，北美洲台商總會名譽總會長吳光宜與世界台商總會名譽總會長林見松亦出席觀禮。

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