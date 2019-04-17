GPS辦案啟動修法 六大警察系統籲比照搜索

2019-04-17 18:18

〔記者吳政峰／台北報導〕立法委員尤美女將於19日舉行GPS辦案公聽會，希望把裝設GPS修入「刑事訴訟法」內，列為強制處分一種，採法官保留原則，六大警察系統日前為此到法務部開會，訴求比照搜索的要件，降低聲請門檻，主席、法務部政務次長蔡碧仲會後裁示，將建請立委慎重考量警方需求。

GPS是用來偵緝毒品、組織犯罪、槍砲案的好工具，但因沒有法源依據，常讓警察機關陷入違法爭議，前年甚至還有一名海巡署士官長為了查緝走私裝設GPS，而被最高法院依妨害秘密罪判拘50日，造成寒蟬效應，警察機關因此多次呼籲盡速立法，以利犯罪偵查。

法務部為此提出「通訊監察及保障法」修正案，警察若認為辦案需裝設GPS，可向檢察官聲請，至於最後要採法官保留或檢察官自行准駁，法務部認為可討論，雖然去年3月就送行政院審議，惟同一個案裡面又綁了刪除「黃世銘條款」及把調取票的准駁權還給檢察官，高層認為有爭議，擱置整部法案。

尤美女等立委認為不可再等，偵緝犯罪不應害執法人員誤觸法網，日前連署擬修刑訟法，把裝設GPS視為強制處分的一種態樣，初步架構是比照通保法第5條，只要符合內述的要件，警察可向檢察官聲請裝設GPS，但須由法官核發同意書。

惟通保法主要是規範公權力不可任意輕率侵害人民秘密通訊自由，因此構成要件非常嚴格，舉凡3年以上之罪、內亂外患、貪污、洗錢、組織犯罪、性侵等較重大的犯行，始符合進入門檻，且還需要證明已「難以其他方法蒐集或調查證據者」，法官才會核准，要件嚴格。

法務部16日為此邀集警政署、海巡署、廉政署、移民署、調查局、憲兵指揮部等六大警察系統開會，聽取第一線執法者的心聲，他們多認為紀錄GPS軌跡所侵害的程度，遠低於監聽人民通訊內容隱私，若採同一標準，恐不符合實務運作，也不利辦案的即時性與機動性。

警察系統咸認GPS應比照刑訴法中的「搜索」，即因調查嫌疑人犯罪情形及蒐集證據，認有裝設GPS的必要，報請檢察官許可後，向法院聲請核發搜索票，不要限於3年以上或特定罪名才能聲請，以便緝拿罪犯。

蔡碧仲傾聽完六大警察系統的心聲，裁示會納入日後修法參考的重要依據，不過，因為主管刑事訴訟法的司法院缺席本次會議，因此警察意見在立法形成中的比例輕重仍待觀察。

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