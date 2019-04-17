「問題不在於會與中國統一」 他點出郭台銘最大疑點

2019-04-17 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海科技集團老闆郭台銘今（17）日宣布投入國民黨2020年總統大選初選，引發社會譁然，批踢踢實業坊（PTT）有鄉民點出「郭的問題不在於會與中國統一」，「而是郭的進行方向很可能會使台灣朝著類帝制化演變」，引發其他鄉民熱議。

PTT鄉民「goodgoat」在八卦板發出「討論」文章，並闡述自己的觀點，他認為，郭台銘「最大的問題」並非使台灣與中國統一，而是可能會按照「鴻海內部階級制度與軍事化管理」，使台灣出現「類帝制化演變」，鴻海在中國的台幹們權力之大就是最好的佐證。

該鄉民指稱，「內部文化往往又是順著最高領導者往下逐漸成形的」，社會大眾不應該只注重郭台銘是否會與中國合流，郭台銘是商人，「一定會去選擇一張面具來創造對自己公司最有利的局面」，且目前擁有「經濟選民」、「信徒選民」、「藍色選民」，且「檯面上所有人選只有他曾與當總統川普直接聊天」。

不少鄉民對於此論點持保留態度，相繼留言指出「帝制不會吧，只是血尿的人可能變多，醫療業後勢看漲」、「郭董上台作風強硬是肯定的」、「不會到帝制，但立委願意配合，要怎麼暗渡陳倉，人民也不曉得」、「美國不是吃素，但是如果符合自身國家利益，就會默許」。

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批踢踢實業坊

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