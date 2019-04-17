郭董選總統？ 館長：國民黨沒人比得過他

2019-04-17 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕著名企業家郭台銘近日動作連連，讓外界頻頻猜測他是否真的要宣布參選總統了。而經營多家健身房，同時也是著名YouTuber的「館長」陳之漢日前也對此事發表看法，直言「國民黨沒有人比得過他」。

館長在昨天（16日）的直播中表示，不得不承認郭台銘確實是他的偶像。他認為「先不講政治，郭董從白手起家拚到現在，擁有百萬員工，成為國際知名企業家，美國、日本和中國等亞洲各國他都有員工在裡面，這些國家都要賣他面子」。館長指出，他真的覺得郭董是個人才，直言「國民黨沒有一個人比得過他」。

館長建議，郭台銘可以出來參選，但不要代表國民黨，而要以無黨籍出來參選，然後「把國家當作企業經營，也不統一，也不獨立，維持現狀好好發展經濟」。他強調「這些生意人出來做絕對比現在這些政客來得有條有理」，而且「郭台銘富可敵國，錢多得跟什麼一樣，上任後絕對不會貪污」。

館長最後坦言，想要看郭董出來選是因為「他出來選傷害最大的是國民黨」，國民黨內部已經在廝殺了，朱立倫、吳敦義、王金平、還有黨內大部分人期望的韓國瑜都在角逐，如果今天再來1個郭台銘，「那真的是很有趣喔」。

不過，網友對此紛紛表示，「風向又變了嗎」、「反觀半年前阿館長」、「館長到底支持誰...，前一個支持的是韓」、「你挺的沒一個好東西」，認為實在看不懂館長在玩什麼把戲。也有網友指出盲點，認為「維持現狀就是獨立」，不統一也不獨立難道是「薛丁格的台灣」嗎。

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