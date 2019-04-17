郭董考慮選總統 柯文哲：兩岸比經商複雜

2019-04-17 11:28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕鴻海董事長郭台銘昨首度鬆口考慮參選2020，這兩天會做決定，今天他高調到板橋慈惠宮和淡水武聖宮參拜，由於慈惠宮是郭台銘過去的「發跡廟」，如今郭台銘前往參拜，外界屏息關注是不是即將要宣布參選。

過去被視為2020熱門人選之一的台北市長柯文哲今受訪被問及看法，他不耐煩重申，參政是每個人的權利，人民透過民主的方式做選擇，最後是市場決定一切，還抱怨「奇怪，每天都問同樣題目，我都答同樣答案，會不會覺得很煩啊？」

聽到媒體提問韓國瑜、郭台銘誰比較適合當台灣的總統，柯笑稱「每天的答案都不一樣」，接著打哈哈說，「今天的答案還沒想。」

再談郭台銘過去和美國總統川普的關係不錯，這個部分也是國內其他政治人物難以批敵的，柯文哲今天回以「交新朋友不是那麼困難」。

至於郭台銘是成功的企業家，若真的參選，是否有助於台灣產業升級？柯文哲表示，「也沒有什麼壞處啊」。

過去柯文哲曾誇過美國總統川普很實際，這個「評語」是否也適用郭台銘？柯文哲說，一般企業家都很實際，因為企業的生存法則就是務實，不務實企業就倒閉了，況且郭台銘已經不算是素人，做跨國企業的都有一定的經營管理能力。

談到「務實」是否適用兩岸關係時，柯坦言，兩岸關係比經營企業還複雜一點，因為還涉及到面子、意識形態，所以老實講，兩岸關係比純粹做生意還要再難一些。

不過郭台銘經營風格相當強勢，是否會擔心影響兩岸關係？柯認為「不會啦」，企業的特色是靈活，企業的目的是賺錢，為了賺錢一定會轉來轉去。

由於柯文哲曾稱自己是美中台都可以接受的人選，媒體問柯，郭台銘會不會也是？柯沈吟許久，隨後只說「不要我們去批評別人吧」，人家都還沒有宣布要不要參選，大家緊張什麼。

媒體也問，之前高雄市長韓國瑜似乎有意等徵召，如今郭台銘有可能出線，是否覺得對韓國瑜造成衝擊？柯文哲笑說，所以說他的方法最好，就是「自由自在，如來如去，如去如來」，做自己就好，深呼吸放輕鬆，繼續往前走。

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