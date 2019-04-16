韓流退燒了？ 「韓國瑜」招牌遭商家撤換

2019-04-16 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕去年九合一大選，韓國瑜聲勢大漲，高雄有許多攤販將自己的招牌取名自韓國瑜的諧音，例如「炙燒韓國魚」、「韓總肉燥飯」等等，但近日眼尖的PPT鄉民卻發現已有許多店家撤換以「韓國瑜」為命名的招牌。

九合一選舉過後，高雄有不少攤販將韓國瑜視為自家小吃的代言人，紛紛貼上韓國瑜的Q版LOGO，甚至有攤販直接將招牌命名為韓國瑜的諧音，還製作韓國瑜的海報與旗子，希望能帶來更多買氣。

然而，今日批踢踢實業坊有鄉民發文，年初原本還看到高雄蓮池潭的蔥油餅攤販打出「跟著禿子走，市長蔥油餅」的口號來吸引顧客，但近日店家卻將有關韓國瑜的宣傳品，全都撤下。曾經轟動一時的「炙燒韓國魚」也已經停止營業。

鄉民們對此現象表示「都發財了當然退休收攤」、「中夭:大家幾個月內就發大財，不用做生意，超爽」、「笑死，一下就過氣了」、「叛徒！台獨份子！背骨仔！韓粉進攻啦！」、「跟著郭董走蔥油餅」、「合理懷疑韓粉都發大財了，不吃路邊攤才這樣」、「廣告合約到了啊！」、「韓瘤發灰」。

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